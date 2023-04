Travaglio sul Nove: “Il ponte sullo Stretto è come il Tav Torino-Lione: non ci sono i soldi. Serve solo per comprare clientele” (Di sabato 15 aprile 2023) “Il ponte sullo Stretto è come il Tav Torino-Lione: non ci sono i soldi. Serve solo per comprare clientele”. Così Marco Travaglio nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato lo scoop del Fatto Quotidiano che ha rivelato come i costi dell’opera siano lievitati del 60 per cento rispetto al 2012, con un aumento di ben 15 miliardi. “Il documento che illustra i reali costi di quel ponte rivela tutta la pochezza di questo governo e del ministro Salvini, perché i soldi non li hanno e non può andare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “Ilil Tav: non ciper”. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato lo scoop del Fatto Quotidiano che ha rivelatoi costi dell’opera siano lievitati del 60 per cento rispetto al 2012, con un aumento di ben 15 miliardi. “Il documento che illustra i reali costi di quelrivela tutta la pochezza di questo governo e del ministro Salvini, perché inon li hanno e non può andare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo 'Era più preoccupante quando si sono separati Boldi e De Sica', la battuta di Marco Travaglio sul litig… - ilfattovideo : Travaglio sul Nove: “Il ponte sullo Stretto è come il Tav Torino-Lione: non ci sono i soldi. Serve solo per comprar… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @paolagri2: Noi italiani siamo unici…il governo Conte da’ due milioni ad un giornale messo male,quello di Travaglio , con garanzia dell… - StaziAlessandro : RT @ilario82: Le falsità e la prosopopea di Travaglio. Donbas 2014 non fu guerra civile ma invasione mascherata. Già allora l’aggressore er… - GiuseppePepe10 : RT @zan62: Strepitoso Travaglio sul (presunto) terzo polo: consigliatissimo! ?? -