Trasporta pipistrelli fritti in Germania: 31enne rimpatriato in Italia (Di sabato 15 aprile 2023) pipistrelli fritti e una tonnellata di pesce non refrigerato. Questi i prodotti che Trasportava in un furgone un 31enne Italiano fermato dalla polizia federale di Aquisgrana, in Germania vicino al confine con il Belgio. Il giovane guidava senza documenti d'identità e senza patente ed è stato denunciato per infrazioni al codice della strada e ingresso illegale. Il tribunale distrettuale di Aquisgrana ha disposto la carcerazione preventiva per consegnarlo alle autorità Italiane. I pesci e i pipistrelli trovati dalla polizia tedesca dentro cartoni imballati, sono stati sequestrati per ordine dell'ufficio veterinario competente. Trattandosi di animali fritti, l'ufficio preposto della regione sta verificando se è stata violata la legge ...

