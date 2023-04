Trapianti, gli organi viaggeranno su droni: al via il progetto 'indoor' di Fondazione DOT e Politecnico di Torino (Di sabato 15 aprile 2023) 'Anche gli organi possono volare'. Sotto questo slogan, lo scorso 13 aprile la Fondazione D. O. T ( Donazione organi e Trapianti) ha presentato all'ospedale Molinette di Torino il progetto sul 'primo ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023) 'Anche glipossono volare'. Sotto questo slogan, lo scorso 13 aprile laD. O. T ( Donazione) ha presentato all'ospedale Molinette diilsul 'primo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StampaTorino : Trapianti: dal Cto alle Molinette ora gli organi si trasportano con i droni - Maramaldo59 : @shirazard @sportface2016 Il Milan quando era guidato dallo stalliere di Berlusconi ha vinto nonostante avesse gli… - frankneapolitan : RT @el__cantero: @EdoardoMecca1 Ma infatti è la percezione che fanno passare in Italia chi notoriamente non ha mai subito trapianti di bido… - el__cantero : @EdoardoMecca1 Ma infatti è la percezione che fanno passare in Italia chi notoriamente non ha mai subito trapianti… - LaPresse_news : ???Podcast ??Fuga di notizie dall'intelligence Usa: razzi alla #Russia da parte dell'Egitto ??Caccia all'#orso che ha… -