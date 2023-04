Transizione digitale, Pmi manifatturiere: secondo bando “Adma Trans4mers” (Di sabato 15 aprile 2023) È stato pubblicato il secondo bando per partecipare al programma di accelerazione “Adma Trans4mers” rivolto alle Pmi attive nella manifattura avanzata. Il programma offre voucher alle piccole e medie imprese interessate a un percorso di digitalizzazione personalizzato e di qualità tramite formazione e servizi specializzati, che si articola in due fasi: Design Phase, che comporta l’uso di un voucher per 8 ore di supporto dedicato per l’ideazione del percorso di digitalizzazione personalizzato; Revamp Phase, nella quale ogni Pmi potrà mettere in pratica il Piano di trasformazione digitale. Le Pmi verranno selezionate ogni due settimane (il primo e il terzo mercoledì del mese) dal 7 giugno 2023 sulla base di un criterio di precedenza temporale (first come first serve). La disponibilità dei voucher è su ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) È stato pubblicato ilper partecipare al programma di accelerazione “” rivolto alle Pmi attive nella manifattura avanzata. Il programma offre voucher alle piccole e medie imprese interessate a un percorso di digitalizzazione personalizzato e di qualità tramite formazione e servizi specializzati, che si articola in due fasi: Design Phase, che comporta l’uso di un voucher per 8 ore di supporto dedicato per l’ideazione del percorso di digitalizzazione personalizzato; Revamp Phase, nella quale ogni Pmi potrà mettere in pratica il Piano di trasformazione. Le Pmi verranno selezionate ogni due settimane (il primo e il terzo mercoledì del mese) dal 7 giugno 2023 sulla base di un criterio di precedenza temporale (first come first serve). La disponibilità dei voucher è su ...

