“Tranquilli” Zangrillo sorride su Berlusconi | la data del prossimo bollettino

(Di sabato 15 aprile 2023) Undicesima giornata in terapia intensiva per Silvio, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per una infezione polmonare insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. A monitorare costantemente le sue condizioni Alberto, il medico personale che oggi è stato intercettato in ospedale e ha rassicurato i cronisti sulla situazione tranquilla del Cav.che è tornato nel pomeriggio dopo essersi concesso la pausa - vittoriosa - al Marassi per il suo Genoa: “Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via, traete voi le conclusioni. Tranquillo? Sì”. Per la prima volta, invece, nessun parente oggi è stato visto arrivare al nosocomio, che resta tuttavia ancora ‘presidiato' dai seppur pochi giornalisti. Vuoto di fan all'orizzonte oggi, fatta ...

Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele, diretta: tornano anche Marina e Pier Silvio Virgilio Notizie

Undicesima giornata in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per una infezione ...Il leader di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì per un'infezione polmonare legata a una leucemia ...