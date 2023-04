"Tranquilli, a stare sul ca*** perché vinco...": furia-Federica Pellegrini, il fesso fatto a pezzi (Di sabato 15 aprile 2023) Monta la polemica su Federica Pellegrini, protagonista a Pechino Express, il programma in onda su Sky Uno, insieme al marito, Matteo Giunta. I due sono lanciatissimi, hanno vinto due delle ultime tre tappe e sono tra i primi candidati per la vittoria finale. Ma la Divina è finita nel mirino per una frase mostrata dal montaggio della trasmissione, anche se non è stato fatto vedere a chi fosse risvolta: "Ti accorcio di altri 10 centimetri!", ha detto a brutto muso a un'altra concorrente. Ma non solo: sui social in molti la hanno accusata di "ipocrisia", e anche di avere atteggiamenti troppo aggressivi. Per esempio: "Qualcuno dica alla Pellegrini che non siamo alle Olimpiadi. In ogni ambito merita di andare avanti chi se lo merita ed è forte. Mamma e figlio meritavano di rimanere rispetto alle Attiviste", commentava un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Monta la polemica su, protagonista a Pechino Express, il programma in onda su Sky Uno, insieme al marito, Matteo Giunta. I due sono lanciatissimi, hanno vinto due delle ultime tre tappe e sono tra i primi candidati per la vittoria finale. Ma la Divina è finita nel mirino per una frase mostrata dal montaggio della trasmissione, anche se non è statovedere a chi fosse risvolta: "Ti accorcio di altri 10 centimetri!", ha detto a brutto muso a un'altra concorrente. Ma non solo: sui social in molti la hanno accusata di "ipocrisia", e anche di avere atteggiamenti troppo aggressivi. Per esempio: "Qualcuno dica allache non siamo alle Olimpiadi. In ogni ambito merita di andare avanti chi se lo merita ed è forte. Mamma e figlio meritavano di rimanere rispetto alle Attiviste", commentava un ...

