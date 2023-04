Tragico incidente su via Salaria, Monterotondo piange Lidia Santini (Di sabato 15 aprile 2023) Ancora un incidente su via Salaria. L’ultimo risale a ieri pomeriggio, a Torricella in Sabina, in provincia di Rieti. Sono due le vittime del sinistro: il 59enne Mauro Fabrizi, di Rieti, e la 47enne Lidia Santini, di Monterotondo. incidente a Pontinia, morto Alex Stefanelli: aveva 22 anni L’incidente su via Salaria: due morti e tre feriti L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri 14 aprile, al km 61,300. Lo scontro è stato talmente violento che la strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, Mauro Fabrizi e Lidia Santini si trovavano alla guida dei veicoli, rispettivamente un furgone e un’automobile. I due si sarebbero scontrati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Ancora unsu via. L’ultimo risale a ieri pomeriggio, a Torricella in Sabina, in provincia di Rieti. Sono due le vittime del sinistro: il 59enne Mauro Fabrizi, di Rieti, e la 47enne, dia Pontinia, morto Alex Stefanelli: aveva 22 anni L’su via: due morti e tre feriti L’si è verificato nel pomeriggio di ieri 14 aprile, al km 61,300. Lo scontro è stato talmente violento che la strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, Mauro Fabrizi esi trovavano alla guida dei veicoli, rispettivamente un furgone e un’automobile. I due si sarebbero scontrati ...

