Traffico Roma del 15-04-2023 ore 18:30 (Di sabato 15 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara giornata di pioggia intensa Roma allagamenti difficoltà di circolazione soprattutto tra il salario la zona di Prati Fiscali e quella di Montesacro per allagamenti chiusa via dei Prati Fiscali all’altezza della piazza allo Ionio e strada interna chiuso anche il vicolo dei Prati Fiscali su Corso d’Italia per cui zona Muro Torto intanto incidente possibili rallentamenti sabato di manifestazioni corteo verso Porta San Giovanni modifiche nei trasporti corteo tra San Lorenzo al Verano lungo la Tiburtina temporanea chiusura poi manifestazioni a San Basilio e Quadraro smog è ZTL cominciato all’installazione di 50 varchi nella ZTL della fascia verde per limitare lo smog un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara giornata di pioggia intensaallagamenti difficoltà di circolazione soprattutto tra il salario la zona di Prati Fiscali e quella di Montesacro per allagamenti chiusa via dei Prati Fiscali all’altezza della piazza allo Ionio e strada interna chiuso anche il vicolo dei Prati Fiscali su Corso d’Italia per cui zona Muro Torto intanto incidente possibili rallentamenti sabato di manifestazioni corteo verso Porta San Giovanni modifiche nei trasporti corteo tra San Lorenzo al Verano lungo la Tiburtina temporanea chiusura poi manifestazioni a San Basilio e Quadraro smog è ZTL cominciato all’installazione di 50 varchi nella ZTL della fascia verde per limitare lo smog un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stormi1904 : RT @cassiamancini: 25 minuti ad aspettare un bus con 0 traffico, a Roma tutto nella norma. Ps: ancora non arriva - ValeriaColibri : RT @cassiamancini: 25 minuti ad aspettare un bus con 0 traffico, a Roma tutto nella norma. Ps: ancora non arriva - Micoltava : Raga forse non avete capito che oggi Roma sembra Venezia ci vogliono le gondole per spostarsi e il traffico non ve lo dico … #incorvassi - MobilitaPA : Via Roma, si “spengono” i semafori per rendere più scorrevole il traffico - 79_Alessio : RT @cassiamancini: 25 minuti ad aspettare un bus con 0 traffico, a Roma tutto nella norma. Ps: ancora non arriva -