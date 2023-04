Traffico Roma del 15-04-2023 ore 17:30 (Di sabato 15 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare in questo sabato pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza per il maltempo e la pioggia segnalata in particolare lungo tutti i percorsi autostradali che collegano la capitale con le confinanti regioni a Roma città Continuano i disagi provocati dalle forti precipitazioni piovose momentaneamente chiusa al Traffico a causa di un allagamento via dei Prati Fiscali tra via Val Maira e Piazzale Jonio Per lo stesso motivo divieto di transito su Vicolo dei Prati Fiscali ripercussioni al Traffico possibili nelle strade vicine in particolare segnaliamo forti rallentamenti su via Salaria tra la tangenziale est e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare in questo sabato pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza per il maltempo e la pioggia segnalata in particolare lungo tutti i percorsi autostradali che collegano la capitale con le confinanti regioni acittà Continuano i disagi provocati dalle forti precipitazioni piovose momentaneamente chiusa ala causa di un allagamento via dei Prati Fiscali tra via Val Maira e Piazzale Jonio Per lo stesso motivo divieto di transito su Vicolo dei Prati Fiscali ripercussioni alpossibili nelle strade vicine in particolare segnaliamo forti rallentamenti su via Salaria tra la tangenziale est e ...

