Traffico Roma del 15-04-2023 ore 15 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare sulle Grande Raccordo Anulare lungo il percorso Urbano della A24 scarsi gli spostamenti anche intero tratto della tangenziale est Maggiore prudenza per il maltempo e la pioggia segnalata in particolare lungo tutti i percorsi autostradali che collegano la capitale con le confinanti regioni raccomandiamo attenzione a lungo via di Santa Maria di Galeria perché la sede stradale è allagata in prossimità di via della Riserva carbucceto ancora per la presenza di un allagamento precedentemente chiusa via Aurelia il tratto e ora ha riaperto tra via di Torre Rossa e via del Casale di San Pio Quinto ancora su via Aurelia Silvia già rallentati tra via Aurelia Antica e via Baldo degli Ubaldi verso il centro città maggiori dettagli su Roma.luceverde.it del tutto per il momento da ...

