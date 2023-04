Traffico Roma del 15-04-2023 ore 13:30 (Di sabato 15 aprile 2023) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto in aumento il Traffico con le file sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la Flaminia e la Salaria è all’altezza della Anagnina Tuscolana Direzione casa senza per un incidente in città avvenuto su Corso Italia all’altezza di via Campania verso il Policlinico code a tratti sulla tangenziale est all’altezza di via dei Campi Sportivi nelle due direzioni allagamenti in diverse zone della città attenzione per allagamento è stata chiusa di Aurelia Antica tra via di Torre Rossa via del Casale di San Pio Quinto chiusa anche via Cardinal pacca sempre in zona segnalati rallentamenti su via Aurelia per un allagamento nei pressi della stazione alla km 8 e 700 sempre nelle due direzioni di percorrenza e allagamenti segnalate in via della Maglianella all’altezza di via Riserva della Torretta dalle 14:30 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto in aumento ilcon le file sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la Flaminia e la Salaria è all’altezza della Anagnina Tuscolana Direzione casa senza per un incidente in città avvenuto su Corso Italia all’altezza di via Campania verso il Policlinico code a tratti sulla tangenziale est all’altezza di via dei Campi Sportivi nelle due direzioni allagamenti in diverse zone della città attenzione per allagamento è stata chiusa di Aurelia Antica tra via di Torre Rossa via del Casale di San Pio Quinto chiusa anche via Cardinal pacca sempre in zona segnalati rallentamenti su via Aurelia per un allagamento nei pressi della stazione alla km 8 e 700 sempre nelle due direzioni di percorrenza e allagamenti segnalate in via della Maglianella all’altezza di via Riserva della Torretta dalle 14:30 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Corso d'Italia ?????? traffico rallentato a Via Campania? Viale del Policlinico ??Attenzione si… - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Valdarno e Arezzo. #viabiliTOS' - CorriereCitta : Il maltempo travolte Roma: allagamenti, rami caduti e traffico in tilt (VIDEO) - cirano148 : Vi chiedevate perché Roma è piena immondizia ? N8ente pauraap0ena #Gualtieri finisce la partita risolverà tutto. An… - VAIstradeanas : 12:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

Meloni in Etiopia: 'L'Italia può farsi portavoce delle istanze del continente' La visita segue quella effettuata dal primo ministro Abiy Ahmed a Roma lo scorso 6 febbraio, in ... anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e il traffico di esseri umani. L'... Meloni: 'L'obiettivo è eliminare la protezione speciale' La visita segue quella effettuata dal primo ministro Abiy Ahmed a Roma lo scorso 6 febbraio, in ... anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e il traffico di esseri umani. L'... Maltempo a Roma: Aurelia allagata ... direzione fuori Roma. Chiusa via Aurelia Antica per allagamento, tra via di Torre Rosssa e via del Casale di San Pio V. Le pattuglie dei caschi bianchi sono sul posto per agevolare il traffico e la ... La visita segue quella effettuata dal primo ministro Abiy Ahmed alo scorso 6 febbraio, in ... anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e ildi esseri umani. L'...La visita segue quella effettuata dal primo ministro Abiy Ahmed alo scorso 6 febbraio, in ... anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e ildi esseri umani. L'...... direzione fuori. Chiusa via Aurelia Antica per allagamento, tra via di Torre Rosssa e via del Casale di San Pio V. Le pattuglie dei caschi bianchi sono sul posto per agevolare ile la ... Incidente Salaria, due morti e due feriti gravi: traffico interdetto per 3 ore sulla SS4 in direzione Roma Corriere Roma Cagliari, dopo via Roma chiude anche viale Trieste: pronto il nuovo cantiere CAGLIARI. Dopo via Roma, anche viale Trieste. Da lunedì 17 aprile apre un nuovo cantiere nel centro di Cagliari. I lavori di riqualificazione comprenderanno in un primo momento il tratto compreso tra ... Maltempo a Roma: Aurelia allagata Disagi al chilometro 8,700 direzione centro e all’altezza dell’Aurelia Hospital direzione Civitavecchia. Blackout alla stazione metro Furio Camillo, problemi anche alla fermata Subaugusta Maltempo a R ... CAGLIARI. Dopo via Roma, anche viale Trieste. Da lunedì 17 aprile apre un nuovo cantiere nel centro di Cagliari. I lavori di riqualificazione comprenderanno in un primo momento il tratto compreso tra ...Disagi al chilometro 8,700 direzione centro e all’altezza dell’Aurelia Hospital direzione Civitavecchia. Blackout alla stazione metro Furio Camillo, problemi anche alla fermata Subaugusta Maltempo a R ...