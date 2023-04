Traffico Roma del 15-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Flaminia e la Salaria allagamenti in diverse zone della città attenzione chiusa per allagamento via Aurelia Antica 3 via di Torre Rossa via del Casale di San Pio Quinto chiusa anche via Cardinal pacca è sempre in buona cena Ti rallentamenti su via Aurelia per un allagamento nei pressi della Stazione Aurelia Al km 8 e 700 nelle due direzioni allagamenti poi in via della Maglianella all’altezza di via Riserva della Torretta oggi alle 14:30 alle 18 corteo per la commemorazione dei partigiani con partenza da Piazzale Tiburtino a Piazzale del verano percorrendo la via Tiburtina possibili rallentamenti per la stazione deviazioni limitazioni per le linee bus c71 492 Pavia delle 14 un corteo in Piazza della Repubblica a via delle ...