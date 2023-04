Traffico Roma del 15-04-2023 ore 11:30 (Di sabato 15 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati oggi sabato di pioggia e temporali su gran parte del Lazio allerta gialla allagamenti segnalati i su diverse zone della città è proprio chiusa per allagamento via Antica tra via di Torre Rossa in via del Casale di San Pio Quinto prudenza poi per un incidente in via della Pisana all’altezza di via di Brava altro incidente in via della Balduina nei pressi di via Massimi semafori in Piazza Sempione all’altezza di via Gargano è in piazzale di una all’altezza della circonvallazione Gianicolense Per quanto riguarda i trasporti sulla linea metro a intervento tecnico alla stazione è furiocamillo uscita in alternativa utilizzare la fermata Pontelungo è chiusa la stazione Subaugusta utilizzare la fermata Giulio Agricola per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it bene da Maria ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati oggi sabato di pioggia e temporali su gran parte del Lazio allerta gialla allagamenti segnalati i su diverse zone della città è proprio chiusa per allagamento via Antica tra via di Torre Rossa in via del Casale di San Pio Quinto prudenza poi per un incidente in via della Pisana all’altezza di via di Brava altro incidente in via della Balduina nei pressi di via Massimi semafori in Piazza Sempione all’altezza di via Gargano è in piazzale di una all’altezza della circonvallazione Gianicolense Per quanto riguarda i trasporti sulla linea metro a intervento tecnico alla stazione è furiocamillo uscita in alternativa utilizzare la fermata Pontelungo è chiusa la stazione Subaugusta utilizzare la fermata Giulio Agricola per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria ...

