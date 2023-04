Traffico Roma del 15-04-2023 ore 09:30 (Di sabato 15 aprile 2023) Luceverde Roma trovati all’ascolto Traffico e nel progressivo aumento sulle strade della capitale rallentamenti sul grande raccordo anulare all’altezza della Anagnina Tuscolana direzione Casilina oggi sabato di temporali su gran parte del Lazio allerta gialla allagamenti segnalate in diverse zone della città per questo segnalate code sulla Roma-fiumicino tra via del Fosso della Magliana e la Cristoforo Colombo andando in direzione dell’EUR alle 20 anche sull’Aurelia dal raccordo in direzione di Piazza Irnerio possibili ripercussioni in accesso alle gallerie nei Sottopassi raccomandiamo di moderare la velocità nella guida forlenza poi per un veicolo in via Alvaro del Portillo l’altezza di via di Vallerano ricordiamo oggi e domani dalle 9:30 alle 19:30 nell’area del Circo Massimo parte la giornata della protezione civile per la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023) Luceverdetrovati all’ascoltoe nel progressivo aumento sulle strade della capitale rallentamenti sul grande raccordo anulare all’altezza della Anagnina Tuscolana direzione Casilina oggi sabato di temporali su gran parte del Lazio allerta gialla allagamenti segnalate in diverse zone della città per questo segnalate code sulla-fiumicino tra via del Fosso della Magliana e la Cristoforo Colombo andando in direzione dell’EUR alle 20 anche sull’Aurelia dal raccordo in direzione di Piazza Irnerio possibili ripercussioni in accesso alle gallerie nei Sottopassi raccomandiamo di moderare la velocità nella guida forlenza poi per un veicolo in via Alvaro del Portillo l’altezza di via di Vallerano ricordiamo oggi e domani dalle 9:30 alle 19:30 nell’area del Circo Massimo parte la giornata della protezione civile per la ...

