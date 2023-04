Traffico Roma del 15-04-2023 ore 09:00 (Di sabato 15 aprile 2023) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico regolare sulle strade della capitale oggi sabato di pioggia e temporali su gran parte del Lazio allerta gialla allagamenti segnalati in diverse zone della città possibili ripercussioni in accesso alle gallerie nei Sottopassi ti raccomandiamo di moderare la velocità nella guida segnalato un veicolo in panne su via Alvaro del Portillo all’altezza di via di Vallerano prudenza oggi e domani dalle 9:30 alle 19:30 nell’area del Circo Massimo parte la giornata della protezione civile per la resilienza della comunità Capitolina possibili ripercussioni per il Traffico le deviazioni per le linee bus mentre alle 11:30 Papa Francesco terrà l’udienza speciale presso l’aula a Paolo se tirati in tutta la zona del Vaticano e modifiche sul trasporto in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàregolare sulle strade della capitale oggi sabato di pioggia e temporali su gran parte del Lazio allerta gialla allagamenti segnalati in diverse zone della città possibili ripercussioni in accesso alle gallerie nei Sottopassi ti raccomandiamo di moderare la velocità nella guida segnalato un veicolo in panne su via Alvaro del Portillo all’altezza di via di Vallerano prudenza oggi e domani dalle 9:30 alle 19:30 nell’area del Circo Massimo parte la giornata della protezione civile per la resilienza della comunità Capitolina possibili ripercussioni per ille deviazioni per le linee bus mentre alle 11:30 Papa Francesco terrà l’udienza speciale presso l’aula a Paolo se tirati in tutta la zona del Vaticano e modifiche sul trasporto in ...

VAIstradeanas : 07:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra il bivio A1-Var Baccheraia e Calenzano-Se… - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma! #Luceverde

