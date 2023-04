Traffico Roma del 15-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 aprile 2023) Luceverdegiorno per ritrovarti l’ascolto ilrimane regolare sulle strade della capitale ho un invito alla prudenza a causa della pioggia e temporali su gran parte del Lazio oggi allerta attenzione per semafori non funzionanti in Piazza Sempione in corrispondenza di via Gargano oggi e domani dalle 9:30 alle 19:30 nell’aria del Circo Massimo parte la giornata della protezione civile per la resilienza della comunità Capitolina sono possibili ripercussioni per ille deviazioni per le linee bus mentre alle 11:30 Papa Francesco terrà l’udienza speciale presso la sala Paolo Sesto disagi in tutta la zona del Vaticano modifiche per il trasporto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Mari Barbara ancora tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e ...