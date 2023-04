Tra Recalcati e Murdoch | tutta la vita il magistero amoroso di Rupert

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 aprile 2023) Al direttore - Dunque mi pare si incrocino due magisteri amorosi, a parte quello scherzoso e pudico del Dalai Lama. Uno è quello dello psico-affabulatore, che ci insegna come si fa a fare l’amore con la stessa donna per vent’anni senza stufarsi. L’altro è, che mandò a Jerry Hall, secondo quanto da lei rivelato, questa mail d’addio: “Non nego che ci siano stati momenti incantevoli nel nostro passato. Ma ho molte cose da fare”.la, come si dice adesso tra i giovani. Con cordiale osservanzaGiuliano Ferrara “Mi chiedo solo se la tristezza che proverei senza di te è meno della tristezza che provo stando con te”. (deve avere ascoltato probabilmente Tom, il marito di Shiv, la figlia di Logan Roy, che in “Succession” ...