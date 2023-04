Tra gli italiani in Sudan anche un bimbo di 8 anni Palazzo Chigi segue con preoccupazione gli eventi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 aprile 2023) È caos indopo gli scontri scoppiati in mattinata fra l’esercito e i paramilitari filorussi delle Forze di supporto rapido. La Farnesina, ha seguito fin da subito le sorti deglipresenti nel Paese. “La situazione è tesa ma stanno bene e sono in stretto collegamento con l’ambasciata”, ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ribadendo che l’invito è quello a “non abbandonare le proprie abitazioni” mentre Emergency ha reso noto di aver chiuso il Centro pediatrico Mayo alle porte della capitale facendo evacuare lo staff. Il governo italiano invita i nostri connazionali a rimanere in casa “Il Governo italiano – si legge in una nota dicongliin corso ine si unisce agli appelli ...