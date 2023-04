Tottenham-Bournemouth in ritardo: il motivo (Di sabato 15 aprile 2023) E’ in corso la giornata di Premier League, importante appuntamento per le zone alte e basse della classifica. In particolar modo è sempre più emozionante la corsa Champions League. Una candidata è sicuramente il Tottenham, chiamata alla risposta dopo l’addio con Antonio Conte. Il Bournemouth è pienamente in corsa per la salvezza ed è alla ricerca di punti per muovere la classifica. Nel frattempo la partita è stata posticipata di qualche minuto. Il motivo? Il ritardo delle squadre, causato da un incidente stradale che ha rallentato l’arrivo allo stadio. La sfida è iniziata alle 16.15. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 aprile 2023) E’ in corso la giornata di Premier League, importante appuntamento per le zone alte e basse della classifica. In particolar modo è sempre più emozionante la corsa Champions League. Una candidata è sicuramente il, chiamata alla risposta dopo l’addio con Antonio Conte. Ilè pienamente in corsa per la salvezza ed è alla ricerca di punti per muovere la classifica. Nel frattempo la partita è stata posticipata di qualche minuto. Il? Ildelle squadre, causato da un incidente stradale che ha rallentato l’arrivo allo stadio. La sfida è iniziata alle 16.15. L'articolo CalcioWeb.

