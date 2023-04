Tottenham - Bournemouth 2 - 3: gol e highlights (Di sabato 15 aprile 2023) Gli highlights della vittoria per 3 - 2 del Bournemouth sul campo del Tottenham: decide il gol di Ouattara al ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) Glidella vittoria per 3 - 2 delsul campo del: decide il gol di Ouattara al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanewseu : #Bournemouth, vittoria e prodezza di #Vina contro il Tottenham alla prima da titolare ?? - sportli26181512 : #Roma, guarda che gol ha fatto Viña! La prodezza contro il Tottenham: Nella vittoria del #Bournemouth, l'uruguaiano… - DamianoSneider : @FRANCESCOASROM7 Vina sta andando verso la salvezza con il Bournemouth e oggi ha segnato un gol contro il Tottenham… - MattPetcoke : grandissimo gol di Vina in Tottenham-Bournemouth ma a Roma non poteva gioca perchè era una pippa via lui - DanieleMeloni80 : In coda quasi spacciato il #Southampton. #Wolves (trascinato da #MatheusNunes) e #Bournemouth (che vince clamorosam… -