Torta di mele con farina d'avena dolce si, ma sano! Solo 140 Kcal (Di sabato 15 aprile 2023) Torta di mele con farina d'avena: qualcosa di dolce? Si, ma sano! Quando ci prende una voglia irrefrenabile di qualcosa di dolce è difficile farla sparire, cedere ogni volta, però significa rischiare di fare un pieno di zuccheri e calorie. La cosa migliore sarebbe preparare qualcosa in casa che soddisfi il palato senza creare troppi danni al nostro regime alimentare. Anche in questo caso, però, il pensiero di sporcare quintalate di ciotole e accendere il forno non ci alletta proprio. Per mediare il tutto, prepariamo questo dolce alla frutta, semplice, senza farina, con pochi zuccheri, si prepara sporcando Solo il frullatore e si cuoce in padella. Ha Solo 140 Kcal a fetta.

