Torino-Salernitana, Paulo Sousa suona la carica: «Sarà dura, ma ci crediamo» (Di sabato 15 aprile 2023) La salvezza si avvicina ma i pericoli sono sempre dietro l'angolo, vietato quindi fermarsi. Lo sa bene Paulo Sousa che domani in casa del Torino si aspetta da parte della sua Salernitana:... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 aprile 2023) La salvezza si avvicina ma i pericoli sono sempre dietro l'angolo, vietato quindi fermarsi. Lo sa beneche domani in casa delsi aspetta da parte della sua:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoSalerno : Torino, Sanabria guiderà l'attacco contro la Salernitana ma scalpita Pellegri - ANSACampania : Salernitana: Paulo Sousa, a Torino sarà una sfida difficile - WiAnselmo : RT @Mediagol: Torino-Salernitana, Sousa: “Noi in crescita, in campo con coraggio per vincere” - Mediagol : Torino-Salernitana, Sousa: “Noi in crescita, in campo con coraggio per vincere” - ansacalciosport : Salernitana: Paulo Sousa, a Torino sarà una sfida difficile. 'Dare tutto per ottenere i punti che mancano per la sa… -