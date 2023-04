Torino - Salernitana | il pronostico | ancora una X per la squadra di Sousa?

(Di sabato 15 aprile 2023) Il Toro non vince da tre partite, lasembra affetta da una 'pareggite' senza fine: entrambe le squadre cercano la svolta nella sfida dell'Olimpico Grande, con gli uomini di Paulo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Torino-Salernitana insieme nella Giornata di sensibilizzazione sull'autismo - ferlito_fabio : 'solo il fato li vinse' Onore al Grande #Torino! Forza #Salernitana! - gazzettaGranata : Per fare meglio dell’andata il Torino deve cambiare ritmo a partire dalla gara con la Salernitana - gazzettaGranata : Corriere Torino: “Pellegri punta la rete: scalpita contro la Salernitana” - gazzettaGranata : Corriere Torino: “Con la Salernitana occasione Pellegri: gli servono gol e minuti” -

PRONOSTICOsono due squadre che segnano poco e che, nell'ultimo periodo, hanno uno scarso feeling con la vittoria: il Toro ha perso le ultime due gare in ...... il serbo non segna infatti in campionato dallo scorso 7 febbraio (doppietta alla). Da ... contro Roma e Lazio) e lontano daviaggiano ad una media di quasi un gol a partita: 13 reti ......00 Juventus U19 - Cesena U19 15:00 Milan U19 -U19 15:00 Fiorentina U19 - Bologna U19 17:00 ITALIA PRIMAVERA 2 Entella U19 - Crotone U19 11:00SRF Imolese U19 - Cosenza U19 11:00SRF...

Salernitana, contro il Torino un possibile obiettivo di mercato Torino Granata

TORINO - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Torino annuncia una lodevole iniziativa che si terrà domani in occasione della partita contro la Salernitana: " Domenica 16 Aprile, ...Il tecnico del Torino dovrebbe recuperare Ivan Ilic, reduce da un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime due sfide di campionato ...