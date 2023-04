Torino, Juric: «Dobbiamo reagire, non accettare le ultime partite» (Di sabato 15 aprile 2023) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A di domani contro la Salernitana Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Dobbiamo reagire, non accettare le ultime partite. Al di là di Sassuolo, anche se ancora mi brucia perché dovevamo vincere, e affrontiamo una squadra che non perde da sei partite. Vlasic? Ho lo stesso rapporto con tutti ed è buono con tutti. Non credo che sia legato all’incertezza sul futuro: ha fatto bene un periodo e meno bene dopo il Mondiale. Si allena bene, è entrato bene da centrocampista, cercheremo di sfruttarlo al meglio sperando che ritrovi la brillantezza della prima parte di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A di domani contro la Salernitana Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «, nonle. Al di là di Sassuolo, anche se ancora mi brucia perché dovevamo vincere, e affrontiamo una squadra che non perde da sei. Vlasic? Ho lo stesso rapporto con tutti ed è buono con tutti. Non credo che sia legato all’incertezza sul futuro: ha fatto bene un periodo e meno bene dopo il Mondiale. Si allena bene, è entrato bene da centrocampista, cercheremo di sfruttarlo al meglio sperando che ritrovi la brillantezza della prima parte di ...

