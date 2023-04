Tor Bella Monaca, ai domiciliari ma con gli amici (pregiudicati): in carcere un Casamonica (Di sabato 15 aprile 2023) Roma. Un soggetto di 26 anni, appartenente alla famiglia dei Casamonica, era sotto il regime degli arresti domiciliari in quanto stava scontando un reato connesso con la droga. Di fatto, quando i Carabinieri sono arrivati per un controllo, si trovava proprio dentro le mura domestiche. Peccato però che era in compagnia di altri soggetti, non appartenenti alla famiglia, e con precedenti. Scattato per lui il trasferimento in carcere. Ecco di seguito il dettaglio. Evade dai domiciliari ad Ardea per una ‘notte focosa’: arrestato a Ostia Tor Bella Monaca, ai domiciliari con gli ‘amici’ Problemi e reati relativi alla droga, insomma, per i quali si trovava a scontare la sua pena con il regime degli arresti domiciliari. Regime, per cui, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Roma. Un soggetto di 26 anni, appartenente alla famiglia dei, era sotto il regime degli arrestiin quanto stava scontando un reato connesso con la droga. Di fatto, quando i Carabinieri sono arrivati per un controllo, si trovava proprio dentro le mura domestiche. Peccato però che era in compagnia di altri soggetti, non appartenenti alla famiglia, e con precedenti. Scattato per lui il trasferimento in. Ecco di seguito il dettaglio. Evade daiad Ardea per una ‘notte focosa’: arrestato a Ostia Tor, aicon gli ‘’ Problemi e reati relativi alla droga, insomma, per i quali si trovava a scontare la sua pena con il regime degli arresti. Regime, per cui, i ...

