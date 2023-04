Top&Flop Inter-Monza 0-1: Di Gregorio sicurezza, Dumfries inesistente (Di sabato 15 aprile 2023) L’Inter continua a perdere in campionato e continua a perdere a San Siro. Terza sconfitta di fila dopo Juventus, Fiorentina e Monza. Quello che di buono riesce a fare in Champions League, la squadra di Inzaghi non riesce in nessun modo a riportarlo in serie A e adesso diventa difficile anche la corsa Champions. Il Monza dal suo lato ha davvero fatto tremare quasi tutte le grandi e Raffaele Palladino dimostra ancora una volta di saper mixare alla perfezione il gioco di Gasperini e quello di Spalletti, vincendo un’altra partita grazie al suo gioco molto coraggioso. I top del match Ovviamente il Monza deve ringraziare anche il suo portiere, Michele Di Gregorio, autore almeno di tre parate decisive. Ormai è una sicurezza e può guardare con provate possibilità anche a una chiamata di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) L’continua a perdere in campionato e continua a perdere a San Siro. Terza sconfitta di fila dopo Juventus, Fiorentina e. Quello che di buono riesce a fare in Champions League, la squadra di Inzaghi non riesce in nessun modo a riportarlo in serie A e adesso diventa difficile anche la corsa Champions. Ildal suo lato ha davvero fatto tremare quasi tutte le grandi e Raffaele Palladino dimostra ancora una volta di saper mixare alla perfezione il gioco di Gasperini e quello di Spalletti, vincendo un’altra partita grazie al suo gioco molto coraggioso. I top del match Ovviamente ildeve ringraziare anche il suo portiere, Michele Di, autore almeno di tre parate decisive. Ormai è unae può guardare con provate possibilità anche a una chiamata di ...

