Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Inter-Monza 0-1: tonfo Inzaghi, Palladino sbanca San Siro con Caldirola gol - Mediagol : Inter-Monza 0-1: tonfo Inzaghi, Palladino sbanca San Siro con Caldirola gol - Ticinonline : Disastro Inter, altro tonfo in campionato: 11esima sconfitta @SerieA - Cosma74 : RT @LucianoDavite: Chi tifa Inter sa benissimo che per la qualificazione è ancora tutto aperto. Chi tifa contro l'Inter gufa e parla di qua… - mantegazziani : RT @LucianoDavite: Chi tifa Inter sa benissimo che per la qualificazione è ancora tutto aperto. Chi tifa contro l'Inter gufa e parla di qua… -

22.40 Serie A, 30° turno:- Monza 0 - 1 L'di campionato dove non vince dal 5 marzo,poi 1 punto in 5 gare non è quella della Champions:altroal Meazza, stavolta contro il Monza (0 - 1). Una capocciata imprecisa di Lukaku, una ...C'è un'in coppa e un'altra versione all'antitesi in Serie A, altropesante che potrebbe costare carissimo in chiave Champions. MONZA Di Gregorio 7,5 - L'ex della sfida, prova a farsi ......e ildi Empoli per 5 - 0, mentre l a vittoria, per Chivu e i suoi, manca - addirittura - dal 25 febbraio . I ragazzi di Gorgone per non perdere il treno delle papabili alle Final Six , l'...

Tonfo Inter, a ridere a San Siro è il Monza corsaro ilGiornale.it

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...L'avvicinamento al ritorno di Champions col Benfica influisce sulla prestazione dei nerazzurri che, ancora una volta, non riescono a concretizzare le tante occasioni. A regalare tre punti all'undici d ...