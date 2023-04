Tommaso Stanzani sul rapporto con Zorzi: “In un certo senso lo amo ancora” (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo più di un anno d’amore Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani lo scorso autunno si sono lasciati. Molti però sono rimasti stupiti quando hanno visto il ballerino alla festa di compleanno del giudice di Drag Race Italia. Ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di stasera di Ciao Maschio, Tommaso Stanzani ha spiegato che non nutre nessun rancore per il suo ex, che con lui è rimasto in buoni rapporti e che in qualche modo lo ama ancora: “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche ... Leggi su biccy (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo più di un anno d’amorelo scorso autunno si sono lasciati. Molti però sono rimasti stupiti quando hanno visto il ballerino alla festa di compleanno del giudice di Drag Race Italia. Ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di stasera di Ciao Maschio,ha spiegato che non nutre nessun rancore per il suo ex, che con lui è rimasto in buoni rapporti e che in qualche modo lo ama: “Connon c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In unio lo amo, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianlu_79 : RT @lorenzog31: CIAO MASCHIO, TOMMASO STANZANI CONFESSA: ‘’ZORZI? IN UN CERTO SENSO LO AMO ANCORA…’’ #CiaoMaschio @N_DeGirolamo @gabrieled… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CIAO MASCHIO, TOMMASO STANZANI CONFESSA: ‘’ZORZI? IN UN CERTO SENSO LO AMO ANCORA…’’ - Sabry_cuorenero : RT @gabrieledimarzo: Chi è il più sincero tra Sergio Assisi, Antonio De Matteo e Tommaso Stanzani? Il prof. Domenico Mazzullo non ha asso… - tv_news_24 : RT @lorenzog31: CIAO MASCHIO, TOMMASO STANZANI CONFESSA: ‘’ZORZI? IN UN CERTO SENSO LO AMO ANCORA…’’ #CiaoMaschio @N_DeGirolamo @gabrieled… - tv_news_24 : RT @MontiFrancy82: A #CiaoMaschio ospiti Sergio Assisi, Antonio De Matteo, Tommaso Stanzani @N_DeGirolamo -