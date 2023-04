Tommaso Stanzani parla per la prima volta della rottura con Tommaso Zorzi: “In un certo senso io lo amo ancora…” (Di sabato 15 aprile 2023) L’ex allievo di Amici 20, ovvero il ballerino Tommaso Stanzani è stato ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Ciao Maschio, e tra le varie cose ha parlato anche di Tommaso Zorzi, con cui ha avuto una storia d’amore. Ma facciamo un passo indietro. I due si sono conosciuti e innamorati dopo che Zorzi era uscito dalla casa del Gf Vip e Stanzani da Amici, e da quel momento si sono sempre mostrati sui social e non solo felici e molto affiatati. Poi le cose tra i due non hanno funzionate, anche se in realtà non hanno mai annunciato ufficialmente la fine della loro storia, e di conseguenza né Zorzi né Stanzani hanno mai rivelato i motivi del loro allontanamento. Nel frattempo le loro ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 aprile 2023) L’ex allievo di Amici 20, ovvero il ballerinoè stato ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Ciao Maschio, e tra le varie cose hato anche di, con cui ha avuto una storia d’amore. Ma facciamo un passo indietro. I due si sono conosciuti e innamorati dopo cheera uscito dalla casa del Gf Vip eda Amici, e da quel momento si sono sempre mostrati sui social e non solo felici e molto affiatati. Poi le cose tra i due non hanno funzionate, anche se in realtà non hanno mai annunciato ufficialmente la fineloro storia, e di conseguenza nénéhanno mai rivelato i motivi del loro allontanamento. Nel frattempo le loro ...

