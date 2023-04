Tommaso Stanzani parla della rottura con Tommaso Zorzi: “Lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa” (Di sabato 15 aprile 2023) Tommaso Stanzani, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su RaiUno, ha parlato della fine del suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”. Parole belle da sentire dire quando una storia finisce. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023), ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su RaiUno, hatofine del suo rapporto con: “Non c’è mai stato un distacco totale,serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amochehauna. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi èche le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasto”. Parole belle da sentire dire quando una storia finisce. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Stanzani e Tommaso Zorzi, gli attuali rapporti dopo la fine della loro storia d’amore: parla il ballerino… - N_DeGirolamo : RT @bubinoblog: CIAO MASCHIO, TOMMASO STANZANI CONFESSA: ‘’ZORZI? IN UN CERTO SENSO LO AMO ANCORA…’’ - N_DeGirolamo : RT @SuperGuidaTV: Tommaso Stanzani stasera a #ciaomaschio in onda su #rai1 parlerà della sua storia con #tommasozorzi - Eccovi in anteprima… - ombelicaa : Mi fa ridere se penso che la ragione per cui gli eliminati da amici vanno a verissimo è Tommaso Stanzani #Verissimo - infoitcultura : Tommaso Zorzi, l'ex fidanzato Tommaso Stanzani confessa: «In un certo senso lo amo ancora» -