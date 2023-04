Tommaso Stanzani ama ancora Zorzi: «Perché non voglio perderlo» (Di sabato 15 aprile 2023) Si sono amati, sono stati felici, ma poi qualcosa si è rotto e la favola è finita: Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi si sono lasciati alla fine del 2022. Di recente il ballerino di Viva Rai2, ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha preso parte della festa di compleanno del suo ex compagno, segno che i rapporti sono stati riallacciati. Inoltre sui social aveva postato una foto della serata per esprimere il suo affetto e i migliori auguri a Tommaso con tanto di cuoricino. Ospite a Ciao Maschio, Tommaso Stanzani ha rivelato a Nunzia De Girolamo di provare tutt'oggi una forma di amore nei confronti di Zorzi. Il danzatore ha aggiunto che con il suo ex fidanzato è rimasto in buoni rapporti e non rinnega nulla di ciò che è stata la loro intensa storia ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 aprile 2023) Si sono amati, sono stati felici, ma poi qualcosa si è rotto e la favola è finita:si sono lasciati alla fine del 2022. Di recente il ballerino di Viva Rai2, ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha preso parte della festa di compleanno del suo ex compagno, segno che i rapporti sono stati riallacciati. Inoltre sui social aveva postato una foto della serata per esprimere il suo affetto e i migliori auguri acon tanto di cuoricino. Ospite a Ciao Maschio,ha rivelato a Nunzia De Girolamo di provare tutt'oggi una forma di amore nei confronti di. Il danzatore ha aggiunto che con il suo ex fidanzato è rimasto in buoni rapporti e non rinnega nulla di ciò che è stata la loro intensa storia ...

