Tom Ford è stato il changemaker del fashion system Anni 90 | mettendo l' erotismo al centro di un universo minimale E ancora oggi la sensualità e la sessualità del suo stile sono tra noi Come racconta ad Amica chi lo ha conosciuto molto da vicino

(Di sabato 15 aprile 2023) Tomha rivoluzionato la moda e il suo linguaggio creando nuovi, irresistibili lemmi per il vocabolario della seduzione indossabile. Durante quel magico decenniodirettivo creativo di Gucci, dal 1994 al 2004 (ma non dimentichiamo la sottovalutata esperienza a capo di Saint Laurent dal 1999 al 2004), ha introdotto i concetti di glamour irriverente, di bellezza sfrontata, di raffinatezza insolente, di eleganza spavalda, messi a punto grazie a un’estetica confortevole e ad alto voltaggio erotico. Tom, stilista divo Con quel nome e cognome da divo, Tomha inoltre creato un nuovo personaggio: il direttore creativo bello e mediaticamente spendibile propriouna celebrity, cosa fino allora ritenuta irrilevante. Tutte e tutti le/i giornaliste/i si innamoravano perdutamente di lui e dei ...

Erotico e sofisticato. Il tomfordismo è tra noi AMICA - La rivista moda donna

Tom Ford è stato il changemaker del fashion system Anni 90, mettendo l'erotismo al centro di un universo minimale. E ancora oggi la sensualità e la sessualità del suo stile sono tra noi. Come racconta ...Da Tom Ford Neroli Portofino a Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetriver, il profumo neroli è perfetto per la PE. I migliori economici e non ...