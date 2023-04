Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: la cinese Wang vince nella C10. Ceccarello lontanissima (Di sabato 15 aprile 2023) In quel di Lima risuona l’inno cinese. Nel corso della 4a tappa della Coppa del Mondo 2023, la cinese Zhilin Wang si è aggiudicata il contest individuale femminile di carabina a 10m. L’asiatica ha superato nel Gold Medal Match la solida ungherese Eszter Meszaros, con il netto score di 17-9, che le ha consentito di salire sul gradino più alto di un podio completato dall’esperta Jeanette Hegg Duestad, terza. In casa Italia invece, nulla da fare per Sofia Ceccarello: l’azzurra, imprecisa in qualifica, ha concluso anzitempo il suo percorso al 37esimo posto. Ora le sue chance di ben figurare in questo meeting di CdM in terra peruviana si “spostano” alla prossima prova di carabina individuale femminile: la gara di 3 posizioni da 50m, in programma ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) In quel dirisuona l’inno. Nel corso della 4a tappa delladel, laZhilinsi è aggiudicata il contest individuale femminile di carabina a 10m. L’asiatica ha superato nel Gold Medal Match la solida ungherese Eszter Meszaros, con il netto score di 17-9, che le ha consentito di salire sul gradino più alto di un podio completato dall’esperta Jeanette Hegg Duestad, terza. In casa Italia invece, nulla da fare per Sofia: l’azzurra, imprecisa in qualifica, ha concluso anzitempo il suo percorso al 37esimo posto. Ora le sue chance di ben figurare in questo meeting di CdM in terra peruviana si “spostano” alla prossima prova di carabina individuale femminile: la gara di 3 posizioni da 50m, in programma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simfrac : @DavidBasco86 @saIva___ Leggo disamine tattiche piuttosto interessanti ma almeno io gradirei vedere innanzitutto un… - infernALE96 : @dello__98 @NandoPiscopo1 Sì non sto dicendo che non ha il tiro. Cioè poi ci sono anche quelli come Saelemaekers ch… - Weltschmerz_xx : Madonna, mercoledì sarà un tiro a segno .. - idvrn1899 : @AnotherBrick94 @MatteoSorrenti Certo, perché il Napoli andasse in finale Ancelotti e Guardiola non farebbe tiro a… - AnotherBrick94 : @MatteoSorrenti Ma io voglio che arrivino 5° poi vadano in finale per poi far fare ad Ancelotti o Guardiola, trattarli come un tiro a segno -

Tre doppiette da sogno sigillano una vittoria perfetta ... dopo pochi minuti dal rientro in campo, Lorenzo Righi mette a segno il suo secondo gol di giornata. nel secondo tempo entra in partita Ibrahim Rzayev che trova il primo tiro della sua squadra ma non ... Serie C 2022/23: il Cesena raggiunge l'Entella, ancora battuta la Vis Pesaro Il Cesena si porta in vantaggio al 23esimo minuto con la rete messa a segno da Silvestri : il ... Il pareggio arriva ad inizio primo tempo con il tiro a volo di destro di Vona . Al 67esimo sono ancora ... Ad Ascoli il S dtirol incappa nel secondo ko consecutivo Decide la rete messa a segno su calcio di rigore da Gondo al 44' della ripresa, quando stavano ... Il primo tentativo di conclusione è di Giordano al 7': tiro da 30 metri fuori dallo specchio della ... ... dopo pochi minuti dal rientro in campo, Lorenzo Righi mette ail suo secondo gol di giornata. nel secondo tempo entra in partita Ibrahim Rzayev che trova il primodella sua squadra ma non ...Il Cesena si porta in vantaggio al 23esimo minuto con la rete messa ada Silvestri : il ... Il pareggio arriva ad inizio primo tempo con ila volo di destro di Vona . Al 67esimo sono ancora ...Decide la rete messa asu calcio di rigore da Gondo al 44' della ripresa, quando stavano ... Il primo tentativo di conclusione è di Giordano al 7':da 30 metri fuori dallo specchio della ... Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: OA Sport Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: In quel di Lima risuona l’inno cinese. Nel corso della 4a tappa della Coppa del Mondo 2023, la cinese Zhilin Wang si è aggiudicata il contest individuale femminile di carabina a 10m. L’asiatica ha sup ... Inter, per fortuna c'è la Champions. In campionato è un disastro: perde anche col Monza Un gol dell'ex Caldirola regala i tre punti a Palladino. Quattro sconfitte nelle ultime cinque per i nerazzurri, che adesso puntano solo al Benfica ... In quel di Lima risuona l’inno cinese. Nel corso della 4a tappa della Coppa del Mondo 2023, la cinese Zhilin Wang si è aggiudicata il contest individuale femminile di carabina a 10m. L’asiatica ha sup ...Un gol dell'ex Caldirola regala i tre punti a Palladino. Quattro sconfitte nelle ultime cinque per i nerazzurri, che adesso puntano solo al Benfica ...