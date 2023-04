TimVision Serie A Femminile 2022/23 Diretta 4a Giornata 2a Fase, Palinsesto Telecronisti (Di sabato 15 aprile 2023) Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali con la bella vittoria delle Azzurre, che a cento giorni dal via del Mondiale hanno battuto 2-1 la Colombia, nel fine settimana torna l’appuntamento con la Serie A TIM. La quarta Giornata delle Poule scudetto e salvezza si aprirà sabato nel segno di Inter-Roma e Pomigliano-Como, mentre domenica si proseguirà con Juventus-Fiorentina e Parma-Sampdoria, riposano Milan e Sassuolo.Poule scudetto - La Roma capolista... Leggi su digital-news (Di sabato 15 aprile 2023) Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali con la bella vittoria delle Azzurre, che a cento giorni dal via del Mondiale hanno battuto 2-1 la Colombia, nel fine settimana torna l’appuntamento con laA TIM. La quartadelle Poule scudetto e salvezza si aprirà sabato nel segno di Inter-Roma e Pomigliano-Como, mentre domenica si proseguirà con Juventus-Fiorentina e Parma-Sampdoria, riposano Milan e Sassuolo.Poule scudetto - La Roma capolista...

