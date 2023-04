TimVision Serie A Femminile 2022 23 Diretta 4a Giornata 2a Fase | Palinsesto Telecronisti

(Di sabato 15 aprile 2023) Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali con la bella vittoria delle Azzurre, che a cento giorni dal via del Mondiale hanno battuto 2-1 la Colombia, nel fine settimana torna l’appuntamento con laA TIM. La quartadelle Poule scudetto e salvezza si aprirà sabato nel segno di Inter-Roma e Pomigliano-Como, mentre domenica si proseguirà con Juventus-Fiorentina e Parma-Sampdoria, riposano Milan e Sassuolo.Poule scudetto - La Roma capolista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Juventus ?? ?? ?? Fiorentina ?? TimVision • 14.30 ?? Live testuale:… - RobertaFazio7 : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ???? ?? ????????? ?? TimVision, ore 12.30 ?? Live testuale: - RobertaFazio7 : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Juventus ?? ?? ?? Fiorentina ?? TimVision • 14.30 ?? Live testuale: https://t… - duca86 : C’è questa serie tv, “Killing Eve”, molto bella, che per qualche oscuro motivo ha la prima stagione disponibile su… - Tommy07king : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Juventus ?? ?? ?? Fiorentina ?? TimVision • 14.30 ?? Live testuale: https://t… -

... che consente la visione di tutte le partite del campionato diC DAZN: per i suoi utenti ... One S, One X, Series X, Series S), alBOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o ...... che consente la visione di tutte le partite del campionato diC. DAZN: per i suoi utenti ... One S, One X, Series X, Series S), alBOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o ...La gara sarà visibile su La7, La7.it e su, ma anche su Dazn essendo visibile su JuventusTv.

TimVision Serie A Femminile 2022/23 Diretta 4a Giornata 2a Fase ... Digital-Sat News

Scopri dove vedere in diretta la partita Roma-Udinese, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Juventus-Fiorentina, match valido per la quarta giornata della Poule Scudetto 2022/23.