TIM | provate almeno una delle promo e non ve ne pentirete affatto

TIM nell'aprile 2023, offre diverse opzioni per chi cerca un nuovo fornitore di servizi Internet per la casa. Le offerte variano dalla Premium base, per chi ha già un modem compatibile, ai pacchetti tutto compreso con fibra ottica fino a 10 Gbps. Ci sono anche tariffe solo voce e piani speciali per giovani utenti. TIM: tutte le promozioni per la casa Le offerte dell'operatore di aprile 2023 includono quindi: Premium base (25,90€/mese): telefonate nazionali a consumo, Internet illimitato fino a 1 Gbps, attivazione inclusa e giga illimitati sulle sim associate al fisso. Wifi Power Smart (29,90€/mese): telefonate nazionali illimitate, Internet illimitato fino a 1 Gbps, modem TIM HUB+ incluso e servizio Navigazione Sicura. " Power TOP (da 29,90€/mese): telefonate illimitate, Internet fino a 2,5 Gbps, modem TIM Hub+ Executive, Wifi certificato, servizio ...

