“Tilt”: uno spettacolo circense adrenalinico, che riflette su realtà e mondo virtuale (Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. Una riflessione sul reale e sul rapporto con l’altro, da costruirsi attraverso una rinascita che inizia dalla riscoperta di sé. Una riflessione che non può che nascere e concludersi nella platea, nel mondo reale che a volte ci dimentichiamo perfino di abitare. Proprio tra il pubblico, infatti, ha avuto inizio “Tilt”, spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers proposto al teatro Creberg nella serata di venerdì 14 aprile (in replica il 15 alle 21.00 e il 16 alle 17.00). Pubblico di bambini ed adulti che già ad inizio spettacolo si è ritrovato catapultato nel mondo virtuale di Oasis, tratto dal film Ready Player One di Steven Spielberg. Una struttura in tubolari metallici e due grandi schermi formano un minimale edificio di sei “stanze”, completate con porte girevoli e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. Una riflessione sul reale e sul rapporto con l’altro, da costruirsi attraverso una rinascita che inizia dalla riscoperta di sé. Una riflessione che non può che nascere e concludersi nella platea, nelreale che a volte ci dimentichiamo perfino di abitare. Proprio tra il pubblico, infatti, ha avuto inizio “”,di Le Cirque World’s Top Performers proposto al teatro Creberg nella serata di venerdì 14 aprile (in replica il 15 alle 21.00 e il 16 alle 17.00). Pubblico di bambini ed adulti che già ad iniziosi è ritrovato catapultato neldi Oasis, tratto dal film Ready Player One di Steven Spielberg. Una struttura in tubolari metallici e due grandi schermi formano un minimale edificio di sei “stanze”, completate con porte girevoli e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADerespinis : RT @blello2: Uno sbarbatello del Massachusetts, ha mandato in tilt la credibilità, l’efficienza e l’efficacia della gigantesca macchina bel… - BrunoGiannarel1 : RT @blello2: Uno sbarbatello del Massachusetts, ha mandato in tilt la credibilità, l’efficienza e l’efficacia della gigantesca macchina bel… - KH43NRIAH : @carchifuyu volevo fare una battuta sulle winx ma mi ha mandato in tilt perché non c’è una winx con il potere del g… - blello2 : Uno sbarbatello del Massachusetts, ha mandato in tilt la credibilità, l’efficienza e l’efficacia della gigantesca m… - WYXYOVANNI55 : @SalvOasi Io lo avuta tipo mi andò in tilt ne trovai uno da un rottamai o lo sostituì è sempre andato -