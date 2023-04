Thiago Motta: 'Milan? Tanti cambi, ma stessa idea di gioco. Per il Bologna non cambia fra Orsolini e Aebischer' (Di sabato 15 aprile 2023) L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida che vedrà i rossoblù affrontare il Milan... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) L'allenatore delha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida che vedrà i rossoblù affrontare il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 36 - Dalla prima vittoria di Thiago #Motta in questo campionato alla guida del #Bologna (11a giornata), solo Napoli… - marcoconterio : Pugno duro, carattere forte, idee chiare, gioco straordinario e modernissimo. Posizioni, non ruoli. Spazi, dinamism… - Pall_Gonfiato : #ThiagoMotta ai microfoni di #DAZN prima della sfida col #Milan - DVACMILAN : La rullata da Thiago Motta non me la meritavo. - LonigroMarco : Thiago Motta a Dazn: 'Nonostante i loro nuovi interpreti, l'idea di gioco è la stessa' -