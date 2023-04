Teverola | sindaco sfiduciato ad un anno da elezioni

(Di sabato 15 aprile 2023) Fine anticipata a(Caserta) per l’amministrazione comunale guidata dalTommaso Barbato,dal Consiglio comunale. Barbato era stato eletto nel maggio del 2019, ma negli ultimi mesi aveva perso pezzi nella maggioranza che lo aveva sostenuto alle. In Consiglio comunale la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione è passata con 9 voti a 7; decisivi i voti favorevoli di due consiglieri di maggioranza. La Prefettura di Caserta dovrà ora nominare un Commissario che avrà il compito di amministrare il Comune fino alle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... casertafocus : TEVEROLA - Sfiduciato il sindaco Barbato, anche vicesindaco e presidente votano la mozione TUTTI I NOMI arriva il c… - PupiaTv : Teverola, il sindaco Barbato a casa: passa sfiducia in Consiglio - PupiaTv : Teverola, in Consiglio la mozione di sfiducia al sindaco Barbato -

(Caserta) - È finita 9 - 7 la votazione in Consiglio sulla mozione di sfiducia alTommaso Barbato che quindi termina in anticipo il mandato amministrativo. - continua sotto - ...(Caserta) " Prova della sfiducia per ilTommaso Barbato. Oggi pomeriggio, alle ore 18, il Consiglio comunale si riunirà per votare la mozione presentata dal gruppo di opposizione "...Tra le accuse a suo carico anche le intimidazioni nei confronti dell'exdiBiagio Lusini, datate 2010, la prima con il lancio di una testa di bufala nel cortile della sua abitazione, ...

Finisce l'era Barbato: sindaco mandato a casa CasertaNews

FESTEGGIAMENTI PRESSO L'ATRIO DEL PALAZZO DI CITTA' A BARI PER LA PROMOZIONE DELLA SQUADRA DI BASKET HBARI 2003 IN SERIE A, FASCIA SINDACO DI BARITRICOLORE Fine anticipata a Teverola (Caserta) per ...A provocare la fine dell’amministrazione comunale di Teverola, sentendo le parole dei protagonisti ... sotto sulla sfiducia è stata una sorpresa per tutti, soprattutto per il sindaco e i suoi. A far ...