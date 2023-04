Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Tetto salariale, 'effetto' #Bernabeu e merchandising: i conti sorridono al #Realmadrid - jeanq00 : @danielhazan Io penso che venderanno a un fondo che metterà a posto i conti dell'Inter quindi niente acquisti di Ro… - PianetaBasketIT : ?? Novità nella LNB ????: i club hanno votato per l'introduzione del tetto salariale e della luxury tax in stile NBA - milu20354311 : RT @CampanaValerio1: Poi uno si chiede perché crede poco ai sindacati Favorevoli alla legge Fornero cioè inalzamento età pensionabile E co… - LinaPenny1 : RT @CampanaValerio1: Poi uno si chiede perché crede poco ai sindacati Favorevoli alla legge Fornero cioè inalzamento età pensionabile E co… -

Il Madrid vola, almeno economicamente. Il portale spagnolo 2Playbook, specializzato in economia sportiva, ha analizzato i conti del primo semestre di questa stagione 2022 - 23 della Casa Blanca e i ...... l'azienda ha insistito sulla sua offerta di un aumentodel 5% ai suoi dipendenti per quest'anno e aumenti adeguati all'IPC fino al 2027, con undel 4%, ma con clausole nel caso in ...... soprattutto finanziarie, anche il Barcellona, che la scorsa estate ha dovuto fare i salti mortali per concludere qualche nuovo acquisto senza superare ilimposto.

Tetto salariale, "effetto" Bernabeu e merchandising: i conti sorridono al Real Madrid La Gazzetta dello Sport

Dopo un periodo di forte crisi, i Blancos hanno chiuso in positivo il primo semestre della stagione corrente: motivi e strategie di un successo economico ...La decisione dei club di LNB di introdurre un tetto salariale a partire dalla prossima stagione ha lasciato due club su tutti, Asvel Villeurbanne ma soprattutto AS Monaco, con un forte amaro in bocca.