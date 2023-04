«Testarde» | lo sport estremo di essere donna

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 15 aprile 2023) Elvira Guerra, Ida Nomi, Marina Zanetti, Rosetta Gagliardi, Isaline Crivelli Massazza, Rosetta Pirola Mangiarotti, Hilde Prekop sono nomi che oggi non dicono molto. Eppure dai primi del Novecento e fino first appeared on il manifesto.