Terzo polo | Renzi | ' nei prossimi giorni parte Congresso Iv | faremo con chi ci sta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Neipartirà ildemocratico, dal basso, di Italia Viva. Quello che volevamo fare insieme ad Azione, in modo civile e libero, locon chi ci sta". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Prima i comuni, poi le province, poi le regioni. Non ci saranno paracadutati o imposti dall'alto. Sceglieranno gli iscritti, nonla Leopolda l'8-9-10 marzo 2024 cercando di portare tante belle esperienze a discutere, a condividere i sogni, a ragionare di politica -prosegue il leader di Iv-. Pensare di vietare la Leopolda è incredibile: significa non aver capito quanto entusiasmo e quanta bellezza ci sia in un poche rifiuta il populismo". "Dopo le europee, con le primarie e il voto ...