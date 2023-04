Terzo Polo | Renzi “Fatto di tutto per evitare questo epilogo”

(Di sabato 15 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Hodiperdi giungere a. Ci ho creduto ma non ci sono riuscito. Penso che chi ha avuto responsabilità infallimento debba chiedere scusa. E io lo faccio – per la mia quota parte – con la consapevolezza che hodifino all'ultimo peril patatrac”. Così il leader di Italia viova, Matteo, nella sua enews. “In queste ore Carlo Calenda sta continuando ad attaccarmi sul piano personale, con le stesse critiche che da mesi usano i giustizialisti. Sono post e tweet tipici dei grillini, non dei liberal democratici. Tuttavia io non replico. Hotutti i passi indietro possibili. Mi dispiace tanto per chi non sa quanto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - LaVeritaWeb : Dopo giorni di fibrillazione e di finte tregue, Carlo Calenda cade nella trappola dei renziani e silura via social… - fattoquotidiano : Con le mani libere dal terzo polo e dall’alleanza con Carlo #Calenda, Matteo #Renzi può tornare a giocare di sponda… - nuccia20 : RT @ragusaibla: @mariamacina @daniela_g Terzo Polo, l’amarezza di Renzi: “Grande delusione” - Emanuele676 : @Peppe67023024 @Liberalplus @claudiovelardi @CarloCalenda @matteorenzi Perché voleva formare il Terzo Polo. Che è a… -

ROMA. Lo scontro nelè sempre più feroce. Dopo giorni veleni, da Carlo Calenda arriva l'attacco più duro. In una lunga serie di tweet il leader di Azioni spara a zero contro Matteo Renzi. "Nella vita ...Se sono un mostro oggi, lo ero anche quando ho sostenuto Calenda come leader del, come sindaco di Roma, come membro del Parlamento europeo. O addirittura quando l'ho nominato viceministro, ...Ma io son proprio fatto così, mi fido delle persone pensi che ieri mi si è avvicinato un signore dell'Est col cane e mi ha detto: 'Facciamo un' ... mi son svegliato dopo due ore nella ...

ROMA (ITALPRESS) – “Ho fatto di tutto per evitare di giungere a questo epilogo. Ci ho creduto ma non ci sono riuscito. Penso che chi ha avuto responsabilità in questo fallimento debba chiedere scusa.Roma, 15 apr (Adnkronos) – “Da amministratrice ho ricevuto avvisi di garanzia e ho affrontato un processo da cui sono stata assolta. Come me tante persone, tanti politici anche nel mio partito. Il gar ...