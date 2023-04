Terzo polo: Paita (Iv) a Calenda, 'anche su garantismo avevamo capito male' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Da amministratrice ho ricevuto avvisi di garanzia e ho affrontato un processo da cui sono stata assolta. Come me tante persone, tanti politici anche nel mio partito. Il garantismo era un valore costitutivo del Terzo polo. Evidentemente avevamo capito male anche su questo". Lo scrive su Twitter la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita, commentando i tweet di di Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Da amministratrice ho ricevuto avvisi di garanzia e ho affrontato un processo da cui sono stata assolta. Come me tante persone, tanti politicinel mio partito. Ilera un valore costitutivo del. Evidentementesu questo". Lo scrive su Twitter la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella, commentando i tweet di di Carlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - LaVeritaWeb : Dopo giorni di fibrillazione e di finte tregue, Carlo Calenda cade nella trappola dei renziani e silura via social… - fattoquotidiano : Con le mani libere dal terzo polo e dall’alleanza con Carlo #Calenda, Matteo #Renzi può tornare a giocare di sponda… - patriziateresa7 : RT @raffaellapaita: Da amministratrice ho ricevuto avvisi di garanzia e ho affrontato un processo da cui sono stata assolta. Come me tante… - CapitanHarlok6 : RT @stanzaselvaggia: Calenda ha preso tanto per il culo gli ambientalisti e poi è finita che il terzo polo gli si è sciolto. -