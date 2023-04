Terzo Polo naufragato, Gasparri mette il dito nella piaga: «Valeva la pena lasciare Forza Italia per ritrovarsi tra un cumulo di macerie?» (Di sabato 15 aprile 2023) Sono ancora fresche le ferite della rottura tra Azione e Italia Viva, e già dalla sponda opposta – meglio, concorrente – di Forza Italia c’è chi rigira il dito nella piaga. Contando magari, più o meno apertamente, di poter beneficiare di un “rientro di cervelli” sulla sponda destra dell’arco parlamentare da parte di chi nel progetto del Polo di centro aveva creduto, ed è rimasto scottato. «Ne Valeva la pena?», è la domanda provocatoria che Maurizio Gasparri, dirigente di lungo corso di FI e oggi vicepresidente del Senato, pone agli ex compagni di avventura politica rimasti imprigionati nel tritacarne della rivalità Renzi-Calenda. Da Mara Carfagna a Mariastella Gelmini, sino alla “lombarda” Letizia Moratti, sono stati ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Sono ancora fresche le ferite della rottura tra Azione eViva, e già dalla sponda opposta – meglio, concorrente – dic’è chi rigira il. Contando magari, più o meno apertamente, di poter beneficiare di un “rientro di cervelli” sulla sponda destra dell’arco parlamentare da parte di chi nel progetto deldi centro aveva creduto, ed è rimasto scottato. «Nela?», è la domanda provocatoria che Maurizio, dirigente di lungo corso di FI e oggi vicepresidente del Senato, pone agli ex compagni di avventura politica rimasti imprigionati nel tritacarne della rivalità Renzi-Calenda. Da Mara Carfagna a Mariastella Gelmini, sino alla “lombarda” Letizia Moratti, sono stati ...

