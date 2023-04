Terzo polo: Maraio (Psi), 'ora eliminare nomi leader dai simboli dei partiti' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Le tensioni nel Terzo polo? Erano prevedibili ma credo che il tema sia più ampio e diverso e prima o poi andrà affrontato”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, a margine di una inaugurazione della sezione del partito ad Acri, in provincia di Cosenza, insieme al sindaco socialista di Cosenza Franz Caruso e il presidente del partito Gigi Incarnato. Sollecitato sulle vicende del Terzo polo ha aggiunto: Ho grande rispetto per le dinamiche interne alle altre forze politiche ed evito di entrarvi se non per esprimere considerazioni di carattere generale”. “Serve superare -ha aggiunto- la logica degli scontri personali e tornare sulla politica. Vale per tutti. Andrebbe presentata una proposta di legge per eliminare dai simboli dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Le tensioni nel? Erano prevedibili ma credo che il tema sia più ampio e diverso e prima o poi andrà affrontato”. Così Enzo, segretario nazionale del Psi, a margine di una inaugurazione della sezione del partito ad Acri, in provincia di Cosenza, insieme al sindaco socialista di Cosenza Franz Caruso e il presidente del partito Gigi Incarnato. Sollecitato sulle vicende delha aggiunto: Ho grande rispetto per le dinamiche interne alle altre forze politiche ed evito di entrarvi se non per esprimere considerazioni di carattere generale”. “Serve superare -ha aggiunto- la logica degli scontri personali e tornare sulla politica. Vale per tutti. Andrebbe presentata una proposta di legge perdaidei ...

