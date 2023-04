Terzo polo | Gribaudo Pd | ' frattura politica | noi dobbiamo dialogare con tutti'

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Al di là dei personalismo, il tema dellanon è solo personale, anzi, ma politico". Lo ha detto la deputata del Pd Chiara, vice presidente dell'Assemblea del dem, a Rainews 24 parlando della rottura Renzi-Calenda. "In questo Paese, con il maggioritario e un governo di destra centro, è inevitabile che i liberali e i democratici si alleino con i progressisti, da questo punto di vista Calenda sbagliò ad andare da solo alle politiche -ha spiegato-. Abbiamo bisogno di costruire uno spazio diverso, come con Prodi e l'Ulivo e come nelle competizioni locali, dove quando ci uniamo si vincono". "Noi siamo il perno del centrosinistra,con, ma le politiche non sono all'ordine del giorno. In Parlamento, sulle battaglie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - LaVeritaWeb : Dopo giorni di fibrillazione e di finte tregue, Carlo Calenda cade nella trappola dei renziani e silura via social… - fattoquotidiano : Con le mani libere dal terzo polo e dall’alleanza con Carlo #Calenda, Matteo #Renzi può tornare a giocare di sponda… - OssaniAnna : RT @repubblica: Terzo Polo, Calenda chiede silenzio ai suoi, ma poi torna all'attacco di Iv: 'Mai finanziato da speculatori stranieri e int… - federicovf69 : RT @fattoquotidiano: #Calenda e #Renzi si rimbalzano le responsabilità del naufragio. Il “terzo polo” che vagheggiava praterie politiche si… -

'Guardate la sequenza. Ad un'ora di distanza. C'è altro da dire Sono due giorni che va ovunque, giornali, tv social e getta fango su Renzi, poi dichiara il silenzio stampa e subito dopo ricomincia. ...'Anziché scusarsi per aver fatto saltare il partito unico Calenda ci attacca anche oggi con argomenti giustizialisti degni di Travaglio o Di Battista, non di un leader liberale. So quanti sinceri ...Ildi Renzi e Calenda si è sfaldato. Considerato che era quello che maggiormente si faceva carico delle vostre istanze in Parlamento, quanto peserà questa scissione sulle battaglie per una ...

Il leader di Azione si scaglia contro Italia Viva, in un ultimo tweet prima dell’annunciato silenzio stampa: “Io non prendo soldi dai ...Roma, 15 apr (Adnkronos) – “Al di là dei personalismo, il tema della frattura non è solo personale, anzi, ma politico”. Lo ha detto la deputata del Pd Chiara Gribaudo, vice presidente dell’Assemblea d ...