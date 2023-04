Terzo polo | Gelmini Az | ' basta guerre | non disperdiamo patrimonio prezioso' '

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "L'interruzione del percorso del partito unico fa male a tutti, ma fa male anche e soprattutto alla politica, al Paese e a quei 2 milioni e mezzo di elettori che ci hanno dato fiducia appena sei mesi fa". Lo dice Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione. "La nostra preoccupazione adesso dovrebbe essere non deludere quei cittadini a cui dobbiamo chiedere scusa e non disperdere del tutto unpolitico, per continuare ad essere un punto di riferimento (anche in due partiti ora diversi) per chi non si riconosce nell'estremismo dei due poli e vorrebbe un'alternativa credibile al bipopulismo", prosegue. "Carlo Calenda ha creduto in questo progetto, ci ha messo tutto se stesso, lavorando giorno e notte: chi – come Emma Bonino – dal progetto di Azione si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - elenabonetti : Carlo, sai quanto insieme abbiamo creduto e lavorato per dare vita al Terzo Polo, tante volte anche controvento. Ma… - raffaellapaita : Da amministratrice ho ricevuto avvisi di garanzia e ho affrontato un processo da cui sono stata assolta. Come me ta… - licoccia1958 : Poi però non rifate pace tra qualche mese o in vista delle Europee...non vi crederebbe più nemmeno Il Santo Giobbe… - Marcellodf54 : RT @elenabonetti: Carlo, sai quanto insieme abbiamo creduto e lavorato per dare vita al Terzo Polo, tante volte anche controvento. Ma così… -

Se sono un mostro oggi, lo ero anche quando ho sostenuto Calenda come leader del, come sindaco di Roma, come membro del Parlamento europeo. O addirittura quando l'ho nominato viceministro, ...Se sono un mostro oggi, lo ero anche quando ho sostenuto Calenda come leader del, come sindaco di Roma, come membro del Parlamento europeo. O addirittura quando lho nominato viceministro, ...ROMA " "Ho fatto di tutto per evitare di giungere a questo epilogo. Ci ho creduto ma non ci sono riuscito. Penso che chi ha avuto responsabilità in questo fallimento debba chiedere scusa. E io lo ...

Fine del Terzo polo, Renzi: "Un errore rompere, lo ha voluto Calenda". Il leader di Azione: "Alle Europee and… la Repubblica

Alessia Cappello, assessore e coordinatrice di Italia Viva in città, non nasconde l’amarezza: “La rottura a livello nazionale un fulmine a ciel sereno, non vedo una ragione politica” ...Dopo mesi di trattative complicate il rapporto tra i due alleati è arrivato al capolinea e con loro anche il Terzo Polo ...