Terzo Polo, Calenda ai suoi: "Ora silenzio stampa, da Iv spettacolo indecoroso" (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – Secondo quanto si apprende il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto ai suoi di mantenere un rigido silenzio stampa. "Abbiamo spiegato le nostre ragioni, ora basta. Lo spettacolo che stanno dando in queste ore Renzi, Boschi e i renziani di complemento è indecoroso e non dobbiamo parteciparvi", ha sottolineato Calenda. L'articolo proviene da Italia Sera.

