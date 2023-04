Terzo polo, Bonino: “Non possono esserci due galli in un pollaio” (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – “In questa vicenda c’è un dato personale molto forte. Come si dice? Non possono esserci due galli in un pollaio, meno male che noi ne siamo rimasti fuori”. Così Emma Bonino, leader di +Europa, intervistata da ‘La Repubblica’ sul Terzo polo e la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Sul leader di Azione dice che “è l’uomo dei voltafaccia. Io ho in mente quello del 7 agosto dell’anno scorso, quando ruppe il patto con il Pd di Letta e con noi di +Europa. Eppure aveva baciato solo qualche giorno prima in conferenza stampa Enrico Letta e, se ci fosse stato Nicola Fratoianni, avrebbe abbracciato pure lui, per suggellare l’accordo”. “Ho perso qualsiasi tipo di fiducia, non mi fido più – spiega – Quando hanno deciso di fare questo Terzo ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – “In questa vicenda c’è un dato personale molto forte. Come si dice? Nonduein un, meno male che noi ne siamo rimasti fuori”. Così Emma, leader di +Europa, intervistata da ‘La Repubblica’ sule la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Sul leader di Azione dice che “è l’uomo dei voltafaccia. Io ho in mente quello del 7 agosto dell’anno scorso, quando ruppe il patto con il Pd di Letta e con noi di +Europa. Eppure aveva baciato solo qualche giorno prima in conferenza stampa Enrico Letta e, se ci fosse stato Nicola Fratoianni, avrebbe abbracciato pure lui, per suggellare l’accordo”. “Ho perso qualsiasi tipo di fiducia, non mi fido più – spiega – Quando hanno deciso di fare questo...

